2019康軒盃台東超級鐵人3項賽在台東展開。（楊漢聲攝）

康軒董事長李萬吉（中）挑戰百鐵。（楊漢聲攝）

首度冠名的「2019康軒盃台東超級鐵人3項賽」，2日在台東森林公園活水湖舉辦，共計有1千餘位國內外鐵人3項好手報名參加，其中最特別的是61歲的康軒文教集團董事長李萬吉將挑戰人生中的第100場鐵人賽，熱愛運動的李萬吉說：「要活就要動，將跑到跑不動為止。」

2日清晨陽光尚未破曉，秋瑟空氣中帶點些許涼意，活水湖舉辦的康軒盃台東超鐵會場上聚集了來自全國各地的鐵人好手，其中李萬吉，參加難度極高、全程226公里（游泳3.8K、自行車180K、跑步42.2K，17小時內完賽）的超級鐵人，為人生第100場鐵人賽留作紀念。

李萬吉說，這是他的第100場鐵人賽，對自己來說就是設定目標來逐步完成，鐵人賽就如同企業經營只有秉持信念、堅持到底才會成功！他也坦言一開始只是玩票性質，但在超過50場就訂下「百鐵」的目標，為人生留下紀念。

今年已經邁入61歲的李萬吉也提及，日本有名87歲仍在挑戰三鐵的選手，這次也有1位73歲的學長來參賽，他會持續參賽，挑戰自我直到跑不動為止。

(中時 )