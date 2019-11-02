總統蔡英文、台北市長柯文哲，接連跟網紅蔡阿嘎合作，也能看出政治人物都選擇搭上網紅來維持網路熱度，近來蔡阿嘎透露收到「韓國瑜辦公室」合作邀約信，沒想到卻得到網友「清一色」回應，讓他急忙在臉書說出心聲。

蔡阿嘎曝率先公開告知徵詢網友意見的「本意」。（圖／蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎在臉書發表影片，宣稱收到韓國瑜辦公室寄來的2封邀約信，內容寫道認為他是秉持愛國精神及本土語言聞名的創作者，因此希望雙方能合作，也期待擦出不一樣的火花，對此蔡阿嘎不諱言韓國瑜就是要打「空戰」，而他也表示跟各種「顏色」的政治人物都合作過，也絕對不預設任何立場，就連習近平來拍都不排斥，還直言：「只要敢來，我們就拍」，希望能藉此讓觀眾感受到政治人物最真實的樣貌，不過因為頻道中的「衣食父母」年紀偏低，禮貌上先詢問相關意見。

蔡阿嘎與許多政治人物皆合作過。（圖／中時資料照）

蔡阿嘎聊收到韓國瑜邀約信的心情。（圖／蔡阿嘎Youtube）

對此網友回應幾乎是一面倒，紛紛留言：「應該是要大家意見，做為你拒絕拍片的後盾」、「非常不想看，應該會因此退讚」、「要懂得愛惜羽毛 路才會走得比較遠」，對此蔡阿嘎也急忙回應，表示只是跟大家分享邀約信，影片還沒開始動工，會先詢問是想藉做民調，順便了解大家的喜惡，這也讓網友大讚：「太高招了」。

(中時電子報)