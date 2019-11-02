直播》蔡賴配成形？兩人今首度同框 08:482019/11/02 中時電子報 即時中心 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文(右)與行政院前院長賴清德(左)將出席立委林俊憲競選總部成立活動。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統參選人蔡英文與前行政院長賴清德自黨內初選後即未公開同場亮相，但近日賴展開輔選蔡英文的相關行程，外界認為蔡賴配搭檔參選2020總統大選幾已成形。今早蔡英文將為林俊憲立委競總成立活動站台，賴也出席，這是民進黨初選結束後，蔡賴首度公開同框，備受矚目。 (中時電子報) #2020大選 #蔡英文 #賴清德 也許您會感興趣 推薦閱讀 她辣慘了小老百姓 04:102019/10/29 時論廣場 韓蔡民調拉近 蔡：參考 12:442019/10/29 政治 蔡英文民調高？ 黃暐瀚、謝龍介質疑盲點 00:012019/10/30 政治 蔡英文論文門最後拼圖 彭文正：蔡大姊說法露餡 23:252019/10/30 政治 扁提和平協議 小英起草 04:102019/10/31 兩岸要聞 分析總統民調...名嘴驚呼：小英危險了！ 07:552019/10/31 政治 中共代理人法 藍嗆也要訂美、日版！周錫瑋爆料 蔡曾盼一中屋頂醱酵 04:102019/11/01 政治要聞 深藍票區搶票 賴清德：張銘祐是關鍵一席 20:512019/11/01 政治 扁爆料：蔡曾託紀登斯院長處理博士證書遺失 22:572019/11/01 政治 扁爆料：2000大選 蔡英文支持連戰 23:262019/11/01 政治 政治熱門新聞 韓國瑜行程有玄機？網：穩贏了！ - 政治 民進黨還不出手？原來小英在怕… - 政治 爆韓打破酒瓶刺人挨告 陳東豪火線揭內幕 - 政治 跟你想的不一樣！蔡英文指導教授竟這樣形容她 - 政治 倒戈？挺韓立委緊貼蘇貞昌 網友看完反讚：太聰明 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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