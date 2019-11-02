民進黨總統參選人蔡英文與前行政院長賴清德自黨內初選後即未公開同場亮相，但近日賴展開輔選蔡英文的相關行程，外界認為蔡賴配搭檔參選2020總統大選幾已成形。今早蔡英文將為林俊憲立委競總成立活動站台，賴也出席，這是民進黨初選結束後，蔡賴首度公開同框，備受矚目。

(中時電子報)