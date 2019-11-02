PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜上月16日起請假拚總統大選，網友檢視10月份行程，驚訝「有點奇怪」，不僅略過根據地高雄，更過台中、苗栗而不入，甚至還會走回頭路，與傳統候選人大相逕庭。其他網友則直言：「穩贏的當然可以輕鬆排行程啊！」

網友在PTT論壇發文《韓國瑜的行程484有點奇怪》，列出韓國瑜10月份行程：

10/16、17 屏東(含小琉球)

10/18 銷假見莫健、台南

10/19、20 台南

10/21、22、23嘉義

10/24、25 雲林

10/26、27 澎湖

10/28、29 彰化

10/30 雲林

10/31、01 桃園

發文網友認為：「行程真的很鬆，高雄自己的本陣先PASS就算了，還會走回頭路，過台中、苗栗而不入就像是沒有方向的人，又或者像小學生在躲避考試、逃避質詢其實六日跑就可以，了不起再請個五、一，讓你連3天。韓國瑜的行程484（是不是）有點奇怪？」

文章一出，有人直言：「穩贏的當然可以輕鬆排行程啊！」其他網友紛紛回應：「看心情吧」、「苗栗不用去呀，已經贏了」、「先跳過的都是領先的地方」、「老杯杯都會上網看直播了」、「菜統跑更多宮廟 還用上班時間跑？更扯」。

(中時電子報)