網友留言。（摘自批踢踢網頁）

資深媒體人趙少康雖一開始雖是力挺鴻海創辦人郭台銘，但是等到國民黨總統候選人韓國瑜贏得初選後，趙少康還是尊重結果，力挺藍營的候選人，也真誠建議韓國瑜該如何做，不過有網友認為，其實在內心深處，趙少康應該是羨慕韓國瑜，因為趙少康就是過氣的政客」。

趙少康曾指對韓國瑜沒有喜不喜歡問題，只是韓代表國民黨，就要望之似人君。然而，趙的苦口婆心，韓粉似乎不認同，在趙少康日前主持的節目上，竟有韓粉表示，韓現在選情不佳，就是趙弄壞的！氣得趙當場反嗆，韓現在會這樣，是他自己搞壞的！

但有網友認為，趙表面上直言，內心深處其實可能是羨慕韓，因韓有本事能在政壇沈寂多年後再翻身。網友CCTing就於批踢踢發文表示，「趙少康就是過氣的政客，所以才會羨慕現在的韓國瑜，韓國瑜有讀書？趙少康有持續看書嗎？」底下網友也回應表示，「趙比你想的還沒料，講那麼多不也跪舔韓」！

(中時電子報)