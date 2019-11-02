台北一名黃小姐日前到新加坡出差，候機時夢到未曾見過的小廟及民代，還希望她幫忙建廟，她找到這間廟後，直呼不可思議。(擷圖自中天新聞)

託夢之說不可思議，台灣最南端屏東恆春小廟現神蹟！一位台北女子到新加坡出差，在機場夢到一間小廟和民代，由於夢中她答應協助建廟，為信守承諾，她開始在網路上搜尋夢中小廟，終於找到這間海邊小廟和張姓民代，她表示，大家緣份一場，允諾捐助200萬元，改建因天災地面塌陷的小廟。

中天新聞報導，這間位在恆春萬里桐的萬應公廟，跟她夢中的場景人物一樣，且夢中的張姓議員臉也有張黑胖的臉，她說，張議員在夢中哭求她幫個忙，要她協助建廟。

這位黃小姐日前在新加坡出差，在侯機室的機場做這個夢，由於夢中的小廟她從未去過，因此印象深刻，且她答應要協助建廟，於是開始展開搜尋，才在海邊找到這間小廟和張姓議員。

這間小廟去年因為颱風天災，因此地面坍塌掏空，黃小姐說，既然跟大家是一個緣份，才會在這裡相遇，她當場允諾捐200萬協助建廟。

黃小姐的夢境難道是神蹟嗎？雖然沒有科學根據，但有專家認為這有因緣存在，不論信與不信，都在地方流傳這段神話。

(中時電子報)