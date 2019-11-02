原本預估只需休兵4到6周的勇士當家球星柯瑞，沒想到勇士官方2日正式宣布，柯瑞已在洛杉磯做完左手第二掌骨修復手術，為了讓他可以徹底康復，勇士預計將花至少3個月時間復健，也就是說，柯瑞最快要到明年2月才可上場！

柯瑞前役遭遇太陽第3節時，切入上籃不慎被對方撞倒，整個人重摔倒地，剛好又被太陽中鋒貝恩斯壓到左手，當場造成左手掌骨骨折，讓他只能進入休息室內檢查，原本昨天接受斷層掃描還沒確認開刀，沒想到今天卻突然做好手術了。

如此一來，勇士的「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生(膝蓋前十字韌帶撕裂)都要最快等到明年2月才可復出，其中柯瑞本季回歸的希望較高，因為勇士總教練科爾先前曾經放話，假如為了讓克雷湯普生徹底康復，勇士不排除讓他整季休養。

隨著柯瑞即將休兵至少3個月，勇士接下來就必須仰賴羅素、卓雷蒙格林兩大主力領軍這批陣中擁有9名23歲以下年輕新秀的隊伍，可惜羅素還沒融入勇士體系，格林也有腰傷纏身，看來勇士本季戰績恐不樂觀，甚至無緣季後賽了。

(中時電子報)