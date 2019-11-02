PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜雖持調持續落後，卻有緩步上升趨勢，更在地方造勢與街頭民調大放異彩，讓「韓黑」們心急如焚，吶喊：「民進黨什麼時候才會開始出手？」有人直言，去年九合一大選綠營就是因為反擊太猛反被吞噬，而這也正是總統蔡英文最擔憂的事，故選擇「冷處理」。

網友PTT論壇發文《民進黨什麼時候才會開始出手》，寫道：「民進黨到現在還是只派高雄地方議員攻擊韓，中央寧願把火力砲打馬前總統，也不甩韓。民進黨打算什麼時候開始發動攻擊？什麼時候才能看到鋪天蓋地『韓溜之大吉』的廣告？還有最重要的無色覺醒什麼時候要拿出來修理？民進黨在等什麼？還是真的覺得是垃圾時間了？」

文章一出，迴響熱烈。有人看不下去大罵：「早就黑韓到鋪天蓋地啦！還不叫火力全開？」有人回嗆：「有嗎？不是都韓自黑嗎？」其他網友則紛紛回應：「還沒登記，急什麼」、「你今天換別人這種黑法蔡還是會輸」、「民進黨不可能不出手啦，畢竟還有立委這個戰場，在等登記結束確定對手人選人數吧」。

此外，也有人直言：「去年就是反擊太猛烈反被吞噬，其實不理他就是最好的方法。」

(中時電子報)