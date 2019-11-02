英國媒體先前報導，冷凍貨櫃39屍慘案罹難者全為大陸公民，不過隨著愈來愈多聯繫不到家人的越南家庭出面求援，英國警方昨（1）日首度證實，死者全為越南人，當中許多人可能持有大陸假護照偷渡。

英國警方1日表示，相信冷凍貨櫃車39屍慘案死者全部為越南公民。

綜合路透社、法新社、英國廣播公司（BBC）報導，原先以為艾塞克斯（Essex）冷凍貨櫃車39屍命案死者多為大陸公民，後來傳出當中有越南公民以及愈來愈多越南家庭出面請求尋找失聯家人後，英國警方一度不願再回應有關死者國籍的相關問題，昨日英警終於首度證實，「相信罹難者都為越南國民」，艾塞克斯助理首席警官史密斯（Tim Smith）表示，警方已經和部分越南家庭聯繫，並確認了罹難者身分，不過所有死者確切身分還需進一步確認。

越南方面則表示，英國警方已經送交文件協助雙方確認遺體身分，據信當中多人持有假護照偷渡，另外據報導，多數可能罹難者多來自越南中部的河靜省。

河內當局昨日宣布，已逮捕2名涉及該案的越南人，他們被控組織及安排移民偷渡國外。此外英國警方至今已逮捕4名相關涉案人等，包括駕駛該冷凍貨櫃車的北愛爾蘭駕駛羅賓森（Mo Robinson），他被控39項謀殺罪以及人口販運、洗錢等罪名，其餘3人被捕後已獲保釋，英國警方目前尚在追查另外2名北愛兄弟檔。

(中時電子報)