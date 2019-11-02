陸媒《環球時報》今天發表署名國際問題觀察家逸夫文章〈彭斯演講包藏禍心挑撥是非〉指出，美國副總統彭斯日前發表據稱延宕了幾個月的第二次涉陸演講。內容拼湊事實指責大陸；包藏禍心，挑撥大陸與其他國家，特別是周邊國家的是非；最後突如其來轉折一下，又闡述了不想與大陸「脫鉤」的想法。整個演講凸顯了他在資源有限、實力有限、意志有限的情況下，嘗試用嘴硬來彌補戰略短板的窘境。

文章稱，美國當下戰略窘境在於：一方面，不願正視大陸崛起的事實，也不願直面自身治理能力的缺陷，由此產生了無法遏制的對陸戰略焦慮；另一方面，面對大陸持續增長的實力、深度嵌套的陸美經濟──金融關係以及不斷膨脹的美國債務負擔，美國找不到一種低成本工具，對大陸進行實質性牽制乃至遏制。所以，巨大的焦慮情緒，以一種非理性的方式轉到一個符合美國國內政治基本特徵的方向：話語攻擊。

文章指出，具體來說，就如彭斯在這次演講以及其他多個場合那樣：挑撥離間，用扭曲加工的資訊殘片和為歐美某些媒體惡意傳播量身定做的話術，意圖惡化大陸與周邊國家的關係，惡化大陸與「一帶一路」沿線國家的關係，惡化大陸與世界的關係，以此達到既不費錢也不費力但卻能夠遲滯大陸崛起、緩釋美國戰略精英焦慮的意圖。

文章認為，這種窘境，是美國霸權趨近結構性衰退的必然表現。仔細閱讀措辭，彭斯使用的描述「中國威脅」的證據和框架，可以追溯到上世紀90年代中期，通過渲染大陸軍事力量的擴張等等，塑造某種威脅，一如唐吉訶德，當然，彭斯比唐吉訶德的險惡之處在於，他不是自己衝上去，而是忽悠其他國家衝上去。

換言之，儘管彭斯每次演講都經過了不短的準備時間，都努力塑造一種堅持意識形態、對大陸指手畫腳並努力試圖引導其他國家遵循美國意見來制衡乃至對付大陸的架子，但基本都是在做無用功。

文章強調，從效果看，彭斯的演講完全沒有起到預期效果，大陸周邊國家以及試圖和大陸發展合作的國家，普遍認可大陸在全球發展理念領域所做的貢獻。彭斯之流做出何種挑撥離間的表演，最終除了自取其辱之外，達不到任何效果。

(中時 )