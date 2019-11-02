國民黨總統參選人韓國瑜向高雄告假後，從南到北展開「土地傾聽之旅」，到台灣各地傾聽民意、了解民心，並隨時拋出政見，掌握話語權；31日韓到桃園復興鄉的角板山商圈參加原民大會，立委陳學聖一番「尿尿說」引起討論，而陳學聖本人到政論節目表示，當時只是要展現韓國瑜親民的一面，並透露一個小故事，告訴大家韓國瑜是庶民、不是神話。

立法委員林俊憲對於陳學聖的「尿尿說」相當不以為然，認為陳只是想把韓的表現「神話」，表示這種小故事只有在獨裁政權中，為了掩飾獨裁者嚴肅、殺人的一面，才會拿出來塑造形象；但對此，陳學聖否認，並再提出一個31日未公開的行程，證明韓不是「神話」。

陳學聖表示，韓國瑜在與桃園市議員見面的一個便當會中，議員們見到韓國瑜都很拘謹，看到便當都不敢動手，這個時候韓國瑜表示為了紓解緊張的氣氛，要講個笑話給大家聽聽；笑話說完全場哄堂大笑！所有人開始打成一片！這是林俊憲所說的「神話」嗎？這顯示韓國瑜是庶民、是親民！陳學聖直說他從來沒有看過一個總統候選人是這樣子起頭的，這也是韓國瑜的魅力！

(中時電子報)