太空人在世界大賽G7飲恨，投手調度爭議不斷，狀況最好的寇爾(Gerrit Cole)在場邊熱身卻沒登板，讓其他牛棚投手挨上致命一轟。總教練辛屈(AJ Hinch)賽後已指出「寇爾只會在領先時上場」，國民第7局逆轉了比數，所以寇爾到最後都沒上。

爭議一：為何不讓葛倫基(Zack Greinke)繼續投？葛倫基才用80球，他7局上挨了阮棟(Anthony Rendon)陽春炮，保送索托(Juan Soto)之後被換下。接著坎卓克(Howie Kendrick)一轟風雲變色，太空人又緊急再換投。

爭議二：葛倫基退場，寇爾為何不上？葛倫基退場時太空人還領先1分，應該符合辛屈設下的條件。然而辛屈後來又表示，寇爾在大聯盟從未投過中繼，所以不會讓他在半局之中登板。根據賽後進一步說明，辛屈只打算讓寇爾擔任終結者，也就是太空人如果第9局領先時就會讓他投，類似去年紅襪王牌賽爾(Chris Sale)的角色。

爭議三：寇爾只休兩天夠不夠？國民先發左投柯賓(Patrick Corbin)在G7殺出來擋了3局，發揮關鍵作用，但是柯賓畢竟比寇爾多休1天。如果寇爾真的登板失分成為戰犯，辛屈又會被批評沒有學到道奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)的教訓。

因此又回到第一個問題，葛倫基該不該換？辛屈說過：「我換上的投手必須比現任的更好，不然我何必換。」葛倫基挨了1轟，面對強棒索托投得比較保守也很合理。這時候急著換投是不是違背辛屈自己的原則？難怪辛屈最後說：「換下葛倫基是我餘生都必須承擔的決定。」一般認為國民沒在G7碰上寇爾，就已經是太空人的用兵失誤了。

(中時電子報)