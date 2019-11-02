5.6億超級豪宅拆除成廢墟。（圖／翻攝微博）

大陸江蘇南通啟東市一名男子，16歲就外出打拼，30年後回到呂四港鎮家鄉，在河岸邊蓋了一幢價值人民幣1.3億元（約新台幣5.6億）的3層樓大豪宅，沒想到住了幾年才知是「超級大違建」，10月31日目睹豪宅被夷為平地，難過的抱著家人痛哭。

屋主接受《新京報》訪問時表示，他2012年看到家鄉在招商，就回來投資蓋豪宅，但不知這塊土地是違法。屋主曾對村民訴苦說：「當時這裡都是垃圾，我就清，清理完就蓋房，後來周遭環境、馬路、路燈都是他修的，結果房子蓋好後，政府卻要求拆除。」

這棟大豪宅拆除，不僅引起眾多當地居民圍觀，也在網路引發熱議，傳言是遭政府強拆。但屋主否認說：「是他自己拆的」。

目睹豪宅炸成平地，屋主抱著家人痛哭。（圖／翻攝自微博）

該豪宅內部整修豪華、占地廣闊，種了很多花草，據屋主表示，光是周邊環境綠化就花費超過將近4億多（台幣），房子加上綠化，總價值超過5.6億（台幣），看到一手蓋起來的豪宅被夷為平地，怎不難過的與家人抱頭痛哭。

(中時電子報)