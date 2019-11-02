近日，Youtube上有支「不要去台灣」的影片在短時間吸引了10萬人點閱，乍看標題就能感受到濃濃的挑釁，影片中僅有的7句台詞看似都在抨擊台灣，卻在背景放入台灣美麗的景緻。反串的影片讓網友狂讚「拍得太好！」
Youtube的上一支「不要去台灣」在短短幾天吸引了10萬多名網友觀看。其中影片以「台灣只有高樓與工廠」開頭，卻配上台灣美麗的山水景緻，「台灣自然景觀毫無生命力」的台詞卻配上台灣獼猴生動的影像。提到「台灣沒有美食」的時候，也在背景放入各種街頭美食的畫面，一句句看似在批評台灣的觀光，卻用自己拍攝的照片和影片實力打臉。影片的最後甚至放上「不要去台灣－你會迷上『感動心台灣』。」
不少網友看完影片後，紛紛留言讚賞，「真的有拍出台灣傳統文化與現代融合之美！ 看完這影片心中充滿著深深地感動，也讓我回憶起自己從小到大所生長的根。」、「這真是令人印象深刻」、「國際大片水準！」、「拍的真好」、「起雞皮疙瘩了！」、「我的上帝啊！拍的太美了！謝謝你。辛苦你了」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。