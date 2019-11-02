近日，Youtube上有支「不要去台灣」的影片在短時間吸引了10萬人點閱，乍看標題就能感受到濃濃的挑釁，影片中僅有的7句台詞看似都在抨擊台灣，卻在背景放入台灣美麗的景緻。反串的影片讓網友狂讚「拍得太好！」

影片中提到「台灣自然景觀毫無生命力」，卻秀出可愛的台灣獼猴。（圖／翻攝自YouTube）

Youtube的上一支「不要去台灣」在短短幾天吸引了10萬多名網友觀看。其中影片以「台灣只有高樓與工廠」開頭，卻配上台灣美麗的山水景緻，「台灣自然景觀毫無生命力」的台詞卻配上台灣獼猴生動的影像。提到「台灣沒有美食」的時候，也在背景放入各種街頭美食的畫面，一句句看似在批評台灣的觀光，卻用自己拍攝的照片和影片實力打臉。影片的最後甚至放上「不要去台灣－你會迷上『感動心台灣』。」

不少網友看完影片後，紛紛留言讚賞，「真的有拍出台灣傳統文化與現代融合之美！ 看完這影片心中充滿著深深地感動，也讓我回憶起自己從小到大所生長的根。」、「這真是令人印象深刻」、「國際大片水準！」、「拍的真好」、「起雞皮疙瘩了！」、「我的上帝啊！拍的太美了！謝謝你。辛苦你了」。

One advice: never set foot on Taiwanese soil. Please watch this video until the end to be sure to understand.

(中時電子報)