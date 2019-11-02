中國短影音平台TikTok（抖音）近年人氣竄升，但遭質疑審查內容並外洩個資。紐約時報今天引述知情人士報導，美國政府已就TikTok母公司兩年前收購美企一案發動國安調查。

據報導，TikTok在美國影響力日深，多位國會議員近期關切並敦促政府調查。如今，美國外來投資審查委員會（CFIUS）正在調查TikTok母企業北京字節跳動科技有限公司（簡稱字節跳動）2017年11月以約10億美元收購美國社群媒體業者Musical.ly的交易案。

報導引述未具名知情人士透露，美國政府握有TikTok將資料傳送到中國的證據。

字節跳動收購Musical.ly時，這款對嘴歌唱影片應用程式（app）在歐美地區擁有約6000萬用戶。字節跳動當時承諾保有Musical.ly獨立性，但去年8月，字節跳動將Musical.ly併入TikTok，TikTok自此暴紅，過去12個月下載次數超過7.5億次。

字節跳動發言人表示，TikTok已表明取得美國用戶與主管機關信任無比重要，這項工作包含配合國會，TikTok致力配合，但不就進行中的監管程序發表意見。

報導指出，TikTok是在美中爭奪科技霸權的大背景下遭美方國安調查。中國不讓許多外國企業打進網路領域，但中國企業開發的尖端科技卻在世界各地日益風行。眾多美國國會議員與政府官員認為這對國安與經濟構成威脅，因而拉高中資收購美國企業與技術的門檻。

TikTok雖由中國企業經營，但平台上的影片大多源自西方用戶，部分原因在於TikTok國際版本沒有在中國大陸推出。字節跳動為中國用戶開發的類似程式名為抖音。

TikTok與中國關係匪淺、在美國人氣竄升，加上部分報導指TikTok上缺少香港民主抗爭內容、懷疑TikTok指示內容審查員過濾涉及政治議題的影片，近期引起華府政壇關切。

聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）10月致函兼任CFIUS主席的財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），提到有充分證據顯示TikTok過濾中國政府視為敏感的內容。這份信函敦促CFIUS就字節跳動收購Muscial.ly一案發動國安調查。

字節跳動發言人堅稱中國政府沒有指示TikTok審查內容，TikTok內容方針是由美國團隊主導、不受任何政府影響。

但紐時報導引述曾任TikTok內容審查員的匿名人士指出，美國經理人曾指示TikTok內容審查員隱藏包含政治訊息或主題的影片，且不限於中國。TikTok內容方針是讓這類涉及政治的影片留在用戶個人頁面，但不會分享到TikTok貼文動態消息。

上週敦促美方調查TikTok的聯邦參議員舒默（Charles Schumer）今天表示，TikTok儲存可直通外國政府的大量個資，CFIUS發動國安調查顯示國會議員關切有所本，TikTok等應用程式恐對數以百萬計的美國人構成嚴重風險，應受更嚴密審查。

(中央社)