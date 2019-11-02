隨著勇士官方2日宣布柯瑞將因左手動刀，至少休息3個月時間，外界似乎已經提前看衰勇士本季前景，可是身為如今勇士全新「一哥」的卓雷蒙格林卻不這樣想，「我不認為勇士已經告別季後賽，我是競爭者，從來不把季後賽排除計畫！」

「柯瑞的受傷確實帶給我們很大打擊，但只要我還健康，我就不會說我們放棄季後賽，」格林表示，「每個球季都會發生很多事，隨著球季進行，你會面臨不同打擊，對於球員來說，上場就盡力比賽，不能上場就用其他方式幫助球隊。」

格林強調，比起擔心柯瑞傷勢嚴重情況，他反而比較在意柯瑞沒辦法跟小孩子一起玩了，因為柯瑞每天都把自己小孩拋來拋去，如今他沒法這樣做了，「那種感覺真的糟透了，日常生活被傷勢影響到，是在康復中的球員最艱難的。」

格林相當清楚在柯瑞缺陣期間，他必須站起來成為勇士新一哥，「柯瑞受傷讓這個球季更艱難了，對我來說，我也必須改變自己的角色，我感覺自己從家裡的大表哥變成大哥了，雖然輩分差不多，但我要扛下的責任，是完全不一樣的。」

只是勇士目前潛藏的另一隱憂，就是格林本季表現始終受到腰傷所苦，至今都沒法真正康復，如今隨著他必須扛下更多球隊責任，格林恐怕絕對不能舊傷復發倒下，否則勇士本季的未來前景，將會充滿一片黑暗了。

(中時電子報)