美國之音今天報導，時政分析人士普遍認為四平八穩的中國大陸四中全會公報中反復出現的「加強治理能力的現代化」一詞，引人注意，美國喬治城大學亞洲法中心執行主任湯姆．凱洛格指出，不同於西方普遍接受的「現代國家治理」（Modern Governance）。它不僅包含了其他國家中常見的將科技融入日常治理，從而改善政府的決策制定和整體表現的「良善努力」，也包括「通過改革提高大陸維護政治和社會控制的能力」。

據報導，香港暢銷專欄作家陶傑在美國之音時政論壇節目「焦點對話」提到「加強治理能力的現代化」時說：「我猜想他準備把區塊鏈（blockchain）、AI人工智慧……大資料……其它很多高科技用於控制13億人的私隱，或行動、言論等動向，把所謂的一黨專政提到一個新科技的台階」。

美國之音稱，這種猜測並非空穴來風。2015年9月，大陸改革論壇刊登中央黨校學者論文指出，「國家治理方式現代化的主要維度」之一是「推進大資料運用，建設智慧政府」，包括「運用物聯網、雲計算、移動互聯網、3G／4G、人工智慧等智慧IT技術，提高政府決策、執行、監管與服務的智慧水準」。

報導稱，大陸已建成世界最大視頻監控網路，1.76億個攝像頭遍布各地。國際資料公司（IDC）今年初預測，到2022年大陸安裝的視頻監視攝像頭將高達27.6億部，平均每人被兩個攝像頭監控。

美國之音去年6月曾報導，過去幾年大陸成了批評者口中「黑科技」頻出的國家。在公安部主辦的國際警備警用裝備博覽會上，廈門一家科技公司宣稱，他們的手機掃描器能在幾秒鐘內破解智慧手機密碼並獲取資料；北京一家科技公司說，他們的桌面和可攜式電話掃描器能讀取臉書和推特上被刪除的資訊……這些只是冰山一角。

大陸還計畫在2020年建成社會信用體系。這一國家主導的記錄公民信用評分的做法已經被批評人士比作「現實版《1984》」。

陶傑認為，使用這些高科技手段勢必影響大陸百姓的民生，但很多大陸人或許並不認為這是自身權益受到侵犯，反而享受高科技帶來的快捷和便利。

他對美國之音說：「如果這13億人口不介意，覺得這很方便，我刷一下淘寶，或者坐一次高鐵，然後我的衣食住行、我的思想動向都掌握在國家機器手裡，他們還覺得很幸福，那麼這也是他們的自由，對不對？」

近日，大陸多家媒體報導說，北京地鐵將使用人臉識別技術將乘客分類。上地鐵前要先「刷臉」，這件事並不影響北京市民劉女士的心情。「我們都是良民，刷就刷唄，還能防壞人呢，」她對美國之音說。

不過，並非所有大陸人都願意拱手向政府交出私密資訊。英國《衛報》周五報導說，浙江省金華市一所小學的腦電波監控實驗項目被叫停。家長們擔心這危及孩子們的隱私。

(中時 )