台南有一名浪子父親，在年輕時與年僅17歲小三偷情生下一子後，隨即拋家棄子，獨留正宮與3個孩子。在消失了47年後，這名父親已不復當年榮光。男子因腦中風，不僅智力稍退化還因膀胱無力而包著尿布，急需照顧。對此，男子的3個孩子決定到法院申請「減輕或免除扶養義務」，近日法院判決結果出爐。

據判決書所載，這名姓歐的父親，在與正宮結婚期間曾在市場攤位販售鴨肉，然而只工作到上午，下午便去下棋或去舞廳跳舞，且有積欠鴨款紀錄，所賺的錢也未扶養子女。之後，歐男聲稱養鴨需要人手，便聘請了當時年僅17歲的葉女，不料兩人日久生情並於葉女18歲時，誕下一男。接著便拋家棄子「完全失聯」。

如今，歐父因腦中風行動不便，又有失智狀況，且名下無財產，只能仰賴每月老人年金3628元及子女3人提供每月7,500元。照顧歐父的社工認為，目前歐父的情況已經不能僅依靠金錢而維持他的生活，認為歐父必須受到子女們的扶養照顧。然而法官審理後，認為歐男對於子女未曾負擔扶養責任，工作後即縱情個人娛樂，鮮少與子女互動，之後又與葉女外遇，並於同年離家等等，判定子女三人可以免除對歐父的扶養義務。

(中時電子報)