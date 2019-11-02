資深媒人趙少康長期以來都會對時事作出評論，但日前在網路節目中，有網友指控趙破壞國民黨的團結，「搞壞韓國瑜的選舉！」對此趙少康大發雷霆，直批情勢發展至此他都早已預見，並提出了意見，甚麼叫做他搞壞的？這叫做「真知灼見」！

網友投書到網路節目，表示「韓國瑜現在選舉狀況不佳，還不是你趙少康之流弄壞的嗎？現在才良心發現！」直批趙少康是破壞韓國瑜選舉的罪魁禍首，對此，主持人趙少康聽完火冒三丈，直言表示這位網友「亂講！」並表示這一切都是「韓國瑜自己搞壞自己」，還有誰能搞壞他？

趙少康表示，很多韓粉都這樣講，剛好有這個機會，他要好好講清楚。憑良心講，「韓國瑜就應該當高雄市長」，好好幹滿四年，做得好、下次當然有機會做總統！你現在跳出來，高雄市民會先反對，然後擴大到其他選民，現在高雄市民對韓國瑜的不信任度高達65%，「我通通都料中了啊！」趙少康認為他是「真知灼見」，告訴你情況就是這樣！

趙少康認為，當時如果韓國瑜好好當高雄市長，郭台銘出來選總統，不是兩全其美嗎、兩個都可以當選嗎？現在韓國瑜要選了，「你們跑來罵我幹嘛？罵趙少康有票嗎？把我搞火搞不好你們還會少一堆票！」趙少康表示，民進黨初選打得激烈，但初選完所有力量集中，傾全黨之力支持蔡英文；呼籲國民黨的人要團結，不應再為了這點小事來分裂藍營的力量。

(中時電子報)