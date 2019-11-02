台北市工商婦女會1日成立韓國瑜後援會成立大會，李佳芬代韓本人出席。李佳芬在會中爆料，家裡孩子常問爸爸「為何對媽媽百般忍耐？」韓國瑜妙回一句幫孩子解惑 ，他說，「媽媽情緒不對勁，我的日子也不好過」，讓台下女性芫爾一笑。

中評社報導，台北市工商婦女會1日晚上在大直典華旗艦館席開56桌，近600位婦女會成員參加造勢，原規畫吳敦義、韓國瑜都會出席，因兩人各在跑行程，由蔡令怡、李佳芬雙雙代表另一半出席。

李佳芬致詞時感性說，她和韓國瑜人脈單薄，很多人不認識，但韓仍受支持不是因為魅力，而是韓堅持的理念與關心的事務。她出訪國外，很多僑胞、台商都擔心中華民國將消失，希望對國家盡一份心力，而韓國瑜認為要振興經濟、要投資教育與照顧弱勢，才會安居樂，因此她認為韓國瑜的參選是在走一條對台有幫助的路。

工商婦女會極具號召力，北部藍營黨政人士踴躍參加，包括前台北縣長周錫瑋、文傳會副主委鄭世維、台北市黨部主委黃呂錦如都到場助陣，國民黨台北市8位立委參選人汪志冰、李彥秀、林奕華、蔣萬安、林郁方、賴士葆、費鴻泰、孫大千全部到場爭取支持。台北市議員吳志剛、張斯綱、李明賢、李柏毅、秦慧珠等人都到場致詞。

(中時電子報)