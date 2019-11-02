PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

前副總統呂秀蓮與南投前縣長彭百顯搭檔參選正、副總統，連署日就在今日（2）下午5點30分。到昨日仍未達門檻，也讓呂、彭開記者會大罵總統蔡英文和種種公權力干預。網友直言，這份連署有群人最緊張：韓粉。

昨日呂秀蓮、彭百顯開記者會，表示自己的連署受到很多騷擾和干預，包括連署站收攤及公權力干預，甚至「穿制服」的也來關切，甚至辦公室也接到許多恐嚇電話，讓他們不堪其擾。彭更批蔡英文，是因為「辣台妹」民調才拉高，以前想到辣，辣就是脫衣舞，脱得越光觀眾越喜愛。

網友在PTT論壇發文《呂秀蓮的連署還差多少份阿？》寫道：「明天就是連署的最後一天了，我的韓粉親戚都很焦急，都很怕呂秀蓮沒有通過連署！想說，他們很想幫呂秀蓮連署，不知道還差多少呢？」

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「真的不知道為什麼韓粉這麼廢，竟然沒讓呂后的連署快點通過」、「何必急，宋會出來啊」、「宋出來，未表態藍的票韓就吃不到囉」、「那些很急的親戚有去連署嗎？」「韓粉比呂秀蓮還焦慮」、「應該是沒救了，呂都跑出來打被迫害預防針了」。

(中時電子報)