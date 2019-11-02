〈Fire Play〉是首見的板前直火料理餐廳，一個餐期只能接待12位客人用餐。（圖／姚舜）

鬆軟的帶皮Russet褐皮馬鈴薯，澱粉質高，非常適合以直火烘烤或碳烤，上桌時再以鑄鐵盆盛裝，藉餘溫將表皮「煎」香。（圖／姚 舜）

鬆軟的帶皮Russet褐皮馬鈴薯直火炭烤後，帶有淡淡奶油香，吃食時可以美式酸奶醬搭配。（圖／姚舜）

「做自己想做的菜」、「不必講故事吧，好吃最重要！」、「吃得爽比什麼都重要」、「我有資格，感覺驕傲」…，Nick蘇濟恒說。

台北士林又新開了一家板前料理餐廳，賣的不是壽司、燒肉，也不是火鍋與天婦羅，而是「直火料理」，店名就叫〈FirePlay,Taipei〉。採類似Omakase型式供應的一套餐、8道菜，1800元＋10％，所有菜餚既不用瓦斯、也不用電，而是以炭火為熱源，再以不同廚藝技法烹調料理。不過，〈FirePlay, Taipei〉的賣點不只是「火焰料理」＋「板前享用」，這個私宅小餐廳最特別的是：那盡是火烤器具的開放式廚房內，就只有一個主廚，他就是Nick蘇濟恒，沒有廚助、也沒有徒弟或實習生。

秋天是馬祖淡菜最肥美的季節，〈Fire Play Taipei〉主廚Nick蘇濟恒以直火料理突顯美味。（圖／姚舜）

這道〈馬祖淡菜〉，是將肥美的馬祖淡菜在鑄鐵鍋內，以白菜和柴燒焦化奶油加入爆香的蒜片，用猛烈炭火炒製。（圖／姚舜）

既不用瓦斯、也不用電，〈FirePlay〉所有菜餚都是用在炭山爐上用直火烹調料理完成。（圖／姚舜）

一個人掌廚的餐廳？是！一個人搞定廚房大小事，這真讓人感覺孤單，但「孤獨是美學的必要」，這有點像「一個人的旅行」，當你開始一個人完成一件事時，意味著你已不再畏懼，也不再依賴。

烹調料理的最初始樣態與技法，不外乎就是「水裡來，火裡去，讓食材由生至熟」。火，則是人類最原始與傳統的烹調料理方式。火不僅有顏色、氣味 ，柴火在燃燒或與食材接觸過程中更會產生聲音。同時，火不僅可讓食物由生至熟，火的溫度更可使食物變得更酥、更脆，而生火時產生 的炊煙，則可以賦味，讓食物產生獨特香氣。

以炭火產生的直火烹調料理，食物可保持在高溫加熱狀態。（圖／姚舜）

美國進口的炭烤爐，可上下調整烤架高度以利控制炭火溫度。（圖／姚舜）

〈FirePaly〉開放式廚房內所有器具都與「火」有關，圖為義大利式柴燒窯爐。（圖／姚舜）

這些年，不少國際名廚開始反省料理的本質，於是以明火直接烹調料理菜餚的餐廳開始在國際食壇崛起，位在西班牙畢爾包的〈Axpe〉餐廳 ，更以非常傳統的巴斯克炭烤食物名列「世界百大餐廳」排行榜。而「廚界台灣之光」江振誠在新加坡主持的〈Burnt Ends〉， 也在名列「亞洲50最佳餐廳」中。

Nick料理的〈火烤胭脂蝦〉是隔著烤網在用炭火直烤，必須非常精準掌握火候才不會使蝦肉過老。（圖／姚舜）

為了增益風味，〈火烤胭脂蝦〉上桌，Nick會在客人眼前現刨野生烏魚子增加鹹香。（圖／姚舜）

Nick料理的〈火烤胭脂蝦〉，精準掌握火候，上桌時蝦肉肉質似生卻熟，蝦下襯著用西班牙Bombe米 和蝦膏作出的烤飯。（圖／姚舜）

此外，雪梨的〈Firedoor〉、日本神戶的〈BB9〉，以及香港〈Yardbird〉， 都是以「玩火」著名的直火料理餐廳，且在當代食壇擁有一席之地。此一趨勢現象顯示，「讓食材與火共舞」已是當今國際廚藝界「最潮」、「 最In」的烹調料理模式。Nick創業開〈FirePlay, Taipei〉，也搭上了這班「食代列車」，希望以直火料理方式與食客分享自己過去所見所聞、所吃所學。

Nick是新加坡人，14歲就開始在肯德基打工，18歲正式進入餐飲業，2007年當兵退伍後到陸續在星洲法菜、義菜與歐陸料理餐廳學習歷練，2011年進到了江振誠主持的〈Restaurant Andr？〉餐廳，2013 他加入〈Burnt Ends〉柴燒餐廳廚藝團隊，開始接觸直火料理並從此著迷，並升到副主廚。

2014 年Nick來到台灣加入〈RAW〉餐廳廚藝團隊，一心想「玩火」的他，2016年離開〈RAW〉前往雪梨的〈Firedoor〉與日本神戶的〈bb9〉歷練，2018年他又跑到香港〈Yardbird 〉追隨名廚〈Matt Abergel〉學炭火料理。2019年他再度來到台灣，創業開〈FirePlay, Taipei〉直火料理餐廳。

甜點要如何表現「直火料理」精神？〈FirePlay〉改良義式經典甜點〈焗火焰雪山〉（Bombe Alaska。（圖／姚舜）

Nick直火烹調〈炭烤薩索雞腿〉，呈盤時會搭配〈炭烤雞心〉並以法式芥末子醬提味。（圖／姚舜）

隔著烤網，Nick以炭火「上下夾擊」炭烤薩索雞，所以兩面都會有焦香。（圖／姚舜）

Nick 以炭火「上下夾擊」燒烤油脂豐富的薩索雞腿。

法國品種在雲林養殖的薩索雞，肉嫩油豐很美味，〈FirePlay〉這一季套餐的菜色包括有〈炭烤薩索雞腿〉。（圖／姚舜）

〈黑毛豬肉餅〉是用台灣黑毛豬腿絞肉，混入雞軟骨和麵包粉製作的「豬肉漢堡排」，用直火香煎後再以照燒醬和蛋黃提味增香，非常好吃。（圖／姚舜）

算一算，Nick為了「認識炭，瞭解火」，又花了4年時間，直到自己覺得馬步蹲得夠深了才來台創業。問他為什麼如此「戀火」？他說，自己追隨過許多名廚歷練，如今創業開餐廳不想被菜系框架限制，以直火料理切入市場可以有更大更多發揮空間。

〈FirePlay， Taipei〉不大，板前只有12個座位，開放式廚房占掉了全餐廳近2／3的空間，裡面全是直火燒烤的廚具設備與烤檯，看著自己的廚房，Nick豪氣表示，〈FirePlay,Taipei〉絕對是「全台最火，不服來辨！」。也因為廚藝資歷夠豐富，並為系出〈RAW〉餐廳在台開餐廳的第一人，Nick說「我有資格，感覺驕傲」。如此的豪氣干雲，我腦中不自覺地想到了一個很古老的名字「燧人氏」，同時又浮現了電影《 一個人的武林》。

此炭烤蘆筍是以香蒜鯷魚味噌奶油提味，並搭配了吻仔魚脆片增加鹹香與口感。（圖／姚舜）

澳洲和牛橫隔膜的油脂豐富且肉中帶筋食之有口感，Nick以直火炭烤後用以牛肝菌、花菇與昆布熬製的醬汁提味。（圖／姚舜）

在〈FirePlay〉享用〈炭烤澳洲和牛橫隔膜〉，Nick會另外附上一〈火烤牛骨髓〉讓客人搭配牛肉吃食。

此〈炭烤赤鯮魚〉是先噴清酒後再炭烤，Nick以焦化奶油與台味破布子調出的醬汁提味。（圖／姚舜）

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