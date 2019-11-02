「做自己想做的菜」、「不必講故事吧，好吃最重要！」、「吃得爽比什麼都重要」、「我有資格，感覺驕傲」…，Nick蘇濟恒說。
台北士林又新開了一家板前料理餐廳，賣的不是壽司、燒肉，也不是火鍋與天婦羅，而是「直火料理」，店名就叫〈FirePlay,Taipei〉。採類似Omakase型式供應的一套餐、8道菜，1800元＋10％，所有菜餚既不用瓦斯、也不用電，而是以炭火為熱源，再以不同廚藝技法烹調料理。不過，〈FirePlay, Taipei〉的賣點不只是「火焰料理」＋「板前享用」，這個私宅小餐廳最特別的是：那盡是火烤器具的開放式廚房內，就只有一個主廚，他就是Nick蘇濟恒，沒有廚助、也沒有徒弟或實習生。
一個人掌廚的餐廳？是！一個人搞定廚房大小事，這真讓人感覺孤單，但「孤獨是美學的必要」，這有點像「一個人的旅行」，當你開始一個人完成一件事時，意味著你已不再畏懼，也不再依賴。
烹調料理的最初始樣態與技法，不外乎就是「水裡來，火裡去，讓食材由生至熟」。火，則是人類最原始與傳統的烹調料理方式。火不僅有顏色、氣味 ，柴火在燃燒或與食材接觸過程中更會產生聲音。同時，火不僅可讓食物由生至熟，火的溫度更可使食物變得更酥、更脆，而生火時產生 的炊煙，則可以賦味，讓食物產生獨特香氣。
這些年，不少國際名廚開始反省料理的本質，於是以明火直接烹調料理菜餚的餐廳開始在國際食壇崛起，位在西班牙畢爾包的〈Axpe〉餐廳 ，更以非常傳統的巴斯克炭烤食物名列「世界百大餐廳」排行榜。而「廚界台灣之光」江振誠在新加坡主持的〈Burnt Ends〉， 也在名列「亞洲50最佳餐廳」中。
此外，雪梨的〈Firedoor〉、日本神戶的〈BB9〉，以及香港〈Yardbird〉， 都是以「玩火」著名的直火料理餐廳，且在當代食壇擁有一席之地。此一趨勢現象顯示，「讓食材與火共舞」已是當今國際廚藝界「最潮」、「 最In」的烹調料理模式。Nick創業開〈FirePlay, Taipei〉，也搭上了這班「食代列車」，希望以直火料理方式與食客分享自己過去所見所聞、所吃所學。
Nick是新加坡人，14歲就開始在肯德基打工，18歲正式進入餐飲業，2007年當兵退伍後到陸續在星洲法菜、義菜與歐陸料理餐廳學習歷練，2011年進到了江振誠主持的〈Restaurant Andr？〉餐廳，2013 他加入〈Burnt Ends〉柴燒餐廳廚藝團隊，開始接觸直火料理並從此著迷，並升到副主廚。
2014 年Nick來到台灣加入〈RAW〉餐廳廚藝團隊，一心想「玩火」的他，2016年離開〈RAW〉前往雪梨的〈Firedoor〉與日本神戶的〈bb9〉歷練，2018年他又跑到香港〈Yardbird 〉追隨名廚〈Matt Abergel〉學炭火料理。2019年他再度來到台灣，創業開〈FirePlay, Taipei〉直火料理餐廳。
算一算，Nick為了「認識炭，瞭解火」，又花了4年時間，直到自己覺得馬步蹲得夠深了才來台創業。問他為什麼如此「戀火」？他說，自己追隨過許多名廚歷練，如今創業開餐廳不想被菜系框架限制，以直火料理切入市場可以有更大更多發揮空間。
〈FirePlay， Taipei〉不大，板前只有12個座位，開放式廚房占掉了全餐廳近2／3的空間，裡面全是直火燒烤的廚具設備與烤檯，看著自己的廚房，Nick豪氣表示，〈FirePlay,Taipei〉絕對是「全台最火，不服來辨！」。也因為廚藝資歷夠豐富，並為系出〈RAW〉餐廳在台開餐廳的第一人，Nick說「我有資格，感覺驕傲」。如此的豪氣干雲，我腦中不自覺地想到了一個很古老的名字「燧人氏」，同時又浮現了電影《 一個人的武林》。
(工商 )
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