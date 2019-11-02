中央氣象局表示，今天算是好天氣，降雨只剩東半部及北部山區，跟昨天、前天降雨相比，今天天氣明顯好轉，且北部高溫會回升到27至29度，但只有今天。氣象局預測，明天水氣又開始慢慢增加，主要是下週一東北風再度增強，一路到下週五這段期間，北部、東部又會開始下雨，北部高溫可能又會降到25至26度。

氣象預報員官欣平表示，今天東北風稍微減弱，各地偏多雲到晴，只剩下東半部有局部短暫雨，北部山區也有降零星短暫雨的機會，各地天氣明顯好轉，各地地溫大概都在20至22度，但高溫部分，北部會回升到27到29度、中南部約31至32度、花東27至28度。

預報員預測，未來一週的大環境仍是東北風影響，主要下雨範圍還是以北部、東半部為主，中南部未來一週天氣都差不多，算是天氣好、日夜溫差大。從今天晚上開始，偏向迎風面的基隆北海岸、宜蘭下雨機會比早上提升，且自3日開始水氣又增加，北、東降雨情況又提升，包含北部平地也有機會下雨。

預報員表示，東北風4日又再度增強，加上偏東邊帶來的水氣，降雨條件跟前幾天有點類似，從4日後一路到8日，受較強的東北風影響，這段期間北、東的降雨又會比起3日來得顯著，尤其東北部要留意，一整天都會下雨。

預報員預估，目前觀察到6日是比較乾的時間點，清晨水氣較少，北部空曠地區可能會因為輻射冷卻現象，低溫會降到19度。

(中時 )