資深媒體人陳東豪。（摘自突發琪想水管網頁）

名嘴陳東豪日前在政論節目上爆料韓國瑜擔任北農總經理時，常常喝到中午才上班，還曾拿酒瓶打破要刺人，對此韓國瑜已嚴正否認，並委託律師準備向陳東豪提告。對此，陳東豪在政論節目還原事情經過，更說出爆料的人的是誰，陳更表示，韓要提告，是維護自己權利，他表示尊重。

陳東豪在政論節目《突發琪想》上還原真相，陳表示，他有一個朋友，剛好在北農的時候是韓國瑜的長官，因此韓國瑜的習性，可能略知一二，韓國瑜在北農上班的習性跟在高雄市府時非常相像，就是有些時候早上時容易找不到人。

陳東豪還原那天是發經過，他表示，北農這些人的習慣，就是會在餐廳一起吃飯。那天吃飯時，就在北農旁邊一間餐廳吃飯，那桌除了他朋友、前北農董事長許長仁外，還有其他的人。

接著陳直言，「我當然不在現場，我當然沒打電話給韓國瑜問說，你到底是不是喝醉了，拿酒瓶要刺人家，我當然沒有問，因為那時候在聊的時候，就講得很清楚，除非是董事長看錯，不可能！當然你是喝醉了還是怎麼，因為我不在現場，我不能講人家有沒有喝醉，但是你怎會有這個動作出來？當然一拿酒瓶，旁邊的人就攔下來」！陳表示，他這樣說應該夠清楚了吧！

陳東豪指出，韓要提告是他的權利，他充分尊重。而他講這件事的目的，其實是在講說，民進黨絕對可以批評，總統蔡英文絕對可以批評，但他唯獨對吃香喝辣那件事覺得反感，因為韓國瑜在北農所受到的待遇，難道不是吃香喝辣？一個月（薪水）16萬3，如果他沒記錯的話，然後還有特支費，行政費這些費用，只要有單據都可以報銷。

陳東豪接著再講一個故事，反正韓要告就一起告，韓國瑜在北農的生活是這個樣子，韓到了下班之後，不管是黃文財也好，或是一些其他的酒友，如國民黨中常委李昭平就是韓的酒友，那喝酒是沒辦法報帳的，因為北農的特支費或行政費不可能報酒店！韓心情不好時要喝酒，那是誰請韓的？是他的朋友請他的，不過這朋友跟許長仁是不同一個人。

陳直言，為什麼要說這些話？因為平常請吃飯都是可以報帳的，但如果不能報帳時，如他剛剛所說，韓心情不好，會找他那個朋友，或是有大陸朋友來，要請吃飯，也是不能報帳，他朋友都二話不說幫忙韓國瑜。不過換韓國瑜請他朋友吃飯時，知道最後韓請去哪裡？台北車站2樓的一間拉麵店。這是他朋友認識韓國瑜以來，據他所知，好像是唯一次是韓不報帳花自己錢請吃飯。他說這些事，大家要做什麼評價都可以。

(中時電子報)