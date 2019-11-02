國民黨總統參選人韓國瑜宣布參選後，綠營排山倒海的「抹黑」從沒斷過，不過近期越黑越誇張，已經踩到人性的底線了。日前韓陣營推出的新移民政見，希望讓已經懷孕的陸外配不用健保等待期，可以提早納保，但是綠側翼網軍大舉散發文宣造謠，曲解「中國孕婦來台搶健保」，簡直是選舉選到沒人性，選到喪心病。

國民黨新移民立委林麗蟬在第一線傾聽新移民聲音，陸外配都曾經有過這樣的困擾，其中一名越南籍外配因為懷孕期間血崩，造成醫療費高漲，丈夫竟然離婚讓她被送回原國。事實上，這是幾乎所有新移民都會遇到的困境，在取得中華民國國籍，享受國民權益前，他們都活在緊張跟不安中，「婚姻」成了他們僅有的稻草，隨時亦可能被剝奪。

這些新移民媽媽，肚子裡的是新台灣之子，替台灣人孕育下一代，但是他們的處境是相當弱勢的；然而綠營側翼網軍為了選舉，可以把這項政見，抹黑成「讓中國孕婦來台搶健保」，等同葬送這些新台灣之子媽媽們的期待，選舉有必要搞成這樣嗎？

事實上，行政院長蘇貞昌在立法院給林麗蟬質詢時，也曾說過要想辦法處理，代表在這議題上，連綠營大官講話都很謹慎，怎麼才過幾天，網軍就傾巢而出，開始造謠抹黑。「黑韓」是一回事，但當這項政見連拿出來討論都會被這樣攻擊，可見要等到實現的那天，將是多麼遙遠的事，因為不管理由再怎麼正當，都會被「逢中必反」消滅。

民進黨不是標榜「人權」等進步觀念嗎？怎麼遇到選舉，就變成如此沒人性？遇到選舉，突然就變成「台灣納粹」，綠委、綠媒、綠網軍可以開始審查記者的口音是不是有「台灣味」，還要檢視對手的言論、政見有沒有「親中線索」？

奇怪了，蔡英文總統也沒說過要放棄兩岸交流，要兩岸永遠拒絕往來，但綠衛兵們卻急著過濾「中國元素」，開始胡亂指摘非己陣營的人是「阿共派來的」，懷疑所有政見都是在討好中國大陸。但民進黨又想要新移民選票，還不是一樣成立了新住民事務委員會，成員也有陸配，甚至也加入過共產黨，怎麼對自己人跟對別人又是兩套標準？

民進黨心中真的還有「民主進步」嗎？還是都是選擇性的？他們把精神擺在香港、西藏人權，還一直想方設法接收西藏難民，但說到底，他們這麼做的理由無非就是為了可以藉此挑戰中國大陸敏感神經，藉此把自己打造成「反共」政黨罷了，但面對自己國人，面對自己新台灣之子的媽媽，就百般挑惕，懷疑東懷疑西，還要出動網軍抹紅抹黑，選舉要選到這樣實在令人髮指，有夠噁心！

(中時 )