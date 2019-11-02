陸美貿易談判代表昨（1）日進行電話熱線後，雙方皆表示談判取得進展，大陸商務部更指出雙方已就原則取得共識。陸美原訂於月中亞太經濟合作會議（APEC）領袖高峰會上簽署第一階段貿易協定，惟主辦國智利突宣布取消辦理，陸美官員正在磋商新地點，美國總統川普昨日建議，希望在2020大選中的關鍵州愛荷華州會晤大陸國家主席習近平。

(中時電子報)