陸美貿易戰達原則共識 川普妄想在這簽協議 09:512019/11/02 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸美貿易談判代表昨（1）日進行電話熱線後，雙方皆表示談判取得進展，大陸商務部更指出雙方已就原則取得共識。陸美原訂於月中亞太經濟合作會議（APEC）領袖高峰會上簽署第一階段貿易協定，惟主辦國智利突宣布取消辦理，陸美官員正在磋商新地點，美國總統川普昨日建議，希望在2020大選中的關鍵州愛荷華州會晤大陸國家主席習近平。 (中時電子報) #川普 #大陸 #美國 #貿易戰 #愛荷華州 #協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 大嘴巴！川普吹噓美軍戰功洩重要情資 專家罵翻 05:202019/10/29 國際 華為遭獵殺就不挺川普連任？仼正非驚吐1句 00:032019/10/30 財經 巴格達迪接班人 川普爆也死了 04:102019/10/30 國際大事 陸駐美大使崔天凱：中美關係被烏雲壟罩 11:512019/10/30 兩岸 川普稱IS首腦慘狀「像條狗」 遭爆根本沒目睹 14:292019/10/30 國際 賭盤預測川普遭彈劾機率飆這麼高 21:162019/10/30 國際 通烏門震撼彈！白宮國安官員親作證 川普氣瘋 07:002019/10/31 國際 民調：逾6成美國人認為川普不尊重民主體制 22:482019/11/01 財經 民調：逾6成美國人認為 川普不尊重民主體制 04:092019/11/02 全球財經 川普改長住佛州 紐約州樂甩掉他 04:102019/11/02 國際大事 國際熱門新聞 翻案！持陸假護照 英警：39屍偷渡客全為越南人 - 國際 陸美貿易戰達原則共識 川普妄想在這簽協議 - 國際 王子淚！哈利結婚前夕致電舊愛 - 國際 這款Costco神祕特製蛋糕 只有25年員工才有 - 國際 梅根好強！ 哈利這兒變大一倍 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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