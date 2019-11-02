洋基正在和左投「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)商談續約，美媒報導查普曼傾向於留在洋基，要以更高價碼續約。查普曼剩下兩年各1500萬美元年薪比合格報價還少，如果洋基不簽，他就會跳脫合約進入自由市場。查普曼必須在4日之前做出決定。

查普曼原先5年8600萬美元一度是市場上最貴的牛棚投手，雖然他今年球速下降，滑球偏多，自責分率2.21卻是近3年最好的一季，獲頒李維拉獎。美聯冠軍戰關鍵時刻查普曼沒有拿出火球而挨轟，但以達比修有的前例，季後賽失手不至於影響身價太多。查普曼只是失投1球，就算他守住了也是繼續打延長賽(當時比分平手)，洋基未必能贏。

洋基若要殺價可以拿小熊隊金柏若(Craig Kimbrel)為例，老金原本是紅襪的終結者，先後拿過國聯霍夫曼獎、美聯李維拉獎。結果他去年投入自由市場一直到開季都找不到新東家，被小熊打折簽下。老金與查普曼同齡，可引以為戒。

此外洋基放棄了英卡納西昂(Edwin Encarnacion)的球團選項，讓他成為自由球員。英卡納西昂與查普曼不同，洋基季中延攬英卡納西昂是為了季後賽，但他美聯冠軍賽對太空人的打擊率僅0.056，18打數吞下11K。

(中時電子報)