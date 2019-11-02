就算「大鬍子」哈登2日再次飆出36分，「忍者龜」韋斯布魯克也拿27分，可惜火箭還是沒辦法作客贏球，因為籃網靠著充分掌握籃板優勢，更交出高達4成94命中率，最後以123比116射落火箭，也中止最近的2連敗頹勢。

打完首節，火箭33比24領先，隨後次節籃網進攻徹底發揮，包含厄文、普林斯、利佛特等人接連開火，加上火箭堅持「五小」陣容，內線幾乎遭到籃網肆虐，籃網轉眼擴大領先到15分，厄文更在最後55.8秒投進決定勝負的三分外線。

本季暫代杜蘭特先發位置的普林斯，2日打出加盟籃網代表作，貢獻全隊最高27分，外加12籃板，利佛特也拿25分，厄文22分、10助攻與4籃板，籃網全場除了命中率遠遠壓過火箭，更抓下55個籃板，比起火箭整整多出15個。

火箭「MVP連線」各有發揮，哈登36分、8助攻與5籃板，韋斯布魯克也有27分、8助攻與7籃板，可惜哈登手感實在太爛，全場投31中10，含三分球投10中2，火箭全場三分命中率僅有2成50，哈登當屬最大罪人，但他不就這樣？

(中時電子報)