台灣鹽酥雞創辦人陳廷智的「台灣第一家公司」，由兒女陳星佑、陳鏡如接手後，因2人將非供食用的碳酸鎂摻入胡椒粉、椒鹽粉產品中出售，最高法院判2人徒刑2年6月、2年定讞。陳廷智日前為救兒女，向高院聲請再審，但遭駁回。

陳廷智是官方認證的鹽酥雞發明者，他早年靠擺攤賣炸雞暴紅，開設「台灣第一家」公司專賣調味料，下游廠商只要購買其調味料，就可掛「台灣第一家鹽酥雞」招牌，兒子陳星佑及的女兒陳鏡如接手後分別擔任公司總經理、副總經理。

判決指出，陳星佑及陳鏡如從2013年起以低價購買非食品用的碳酸鎂，指示不知情的員工加入椒鹽粉及胡椒粉等16項食品後，販賣給不知情的下游廠商，2015年新聞媒體大幅報導胡椒粉加工業碳酸鎂後，才改購買食品用的碳酸鎂使用。

高院認為，2人為求順利銷售獲利，販賣添加工業用碳酸鎂的胡椒粉等產品，犯罪時間近2年，總銷售額高達1億1595萬5096元，犯後沒有悔意，依違反食安法加重改判刑2年6月、2年，最高法院今年8月駁回2人上訴，全案定讞，2人須入獄。而創辦人陳廷智因早已不管事，獲無罪定讞。

陳廷智日前委託律師，向高院聲請再審，指公司2015年4月遭檢警查獲後，下游廠商及店家即紛紛向他要求退貨及退款，自2016年底止，下游店家已獲退款共2662萬1031元，這些店家因受返還價金而未受損害，法院認定銷售額逾1億元有誤。但高院認為這並非新事實、新證據，不符再審條件，依法駁回。

(中時 )