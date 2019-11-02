PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜雖民調持續落後，卻有緩步上升趨勢，支持者又是投票意願最強的族群；反觀總統蔡英文，民調蟬聯冠軍，議題熱度卻遭邊緣，支持者又多投票意願低族群。台北市議員高嘉瑜直言，換算下去蔡很可能會輸；年輕網友也吐真言：「想不到韓有輸的理由。」

網友在PTT論壇發文《韓國瑜好像真的有可能當選QQ》：「不曉得大家有沒有發現，媒體的話語權完全掌握在韓國瑜手裡？他講什麼大家都會跟著回，且現在的情勢和他選高雄市長時候有點像，會不會一不小心給他選上？」

文章一出，迴響熱烈。有人直言：「想不到韓有輸的理由。」其他人則紛紛回應：「芒果乾吃的有點多了想吐」、「差不多啊」、「本來就有可能啊」、「還有兩個多月不要催票啦」、「我柯粉朋友都改支持韓了，韓國瑜真的會贏」、「那30%真的很鐵，別小看韓粉的凝聚力」、「嘿嘿，1450怕了吧！去年我韓水管點閱率隨便都破百萬，空心菜等著被逆轉」。

此外，也有人痛批：「你不覺得現在已經發現，柯文哲比韓國瑜還要草包又權貴嗎？」

(中時電子報)