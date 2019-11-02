這真的太扯了！美國一間位於蘭開斯特城(Lancaster)的中學竟遭學生爆料，在學生證背後附上的「自殺防治專線」竟然是「情色專線」，此事不僅令該學生受到驚嚇，也引起社會喧嘩與熱議。目前校方緊急闢謠，聲稱是在印刷時不小心將號碼顛倒錯置，才發生這樣的烏龍事件，他們表示，將會收回所有錯印的學生證，並且重新製作一批新的補發給學生。

據《有線電視新聞網》報導，艾蜜莉(Emily Lavelle)和朋友心血來潮，決定撥打學生證被面的「自殺防治專線」，只是當她們撥通電話後，卻驚現電話的另一端與學生證紀載的截然不同。艾蜜莉將這件事情告訴母親珍妮(Janene)後，將這件事發佈到臉書上，立刻引起大眾關注，這件事也隨即傳開。然而艾蜜莉的貼文在星期三遭到刪除，她表示自己收到一條訊息，該訊息稱她的貼文散播了性誘惑而違反了社群規範。

艾蜜莉表示，她尚未收到學校的消息。不過在此事爆發後，該校校長已經發出了一份聲明，在道歉後解釋道，防治專線中的兩個數字在印刷過程中不小心錯置才導致該錯誤發生。校長也承諾將會收回所有錯印的學生證，並且重新補發。

(中時電子報)