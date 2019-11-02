國民黨總統參選人韓國瑜向高雄告假後，從南到北展開「土地傾聽之旅」，到台灣各地傾聽民意、了解民心，並隨時拋出政見，掌握話語權；近來雖然韓國瑜聲勢不佳，民調數字沒有起色，但陳學聖表示，韓國瑜的一席話讓他知道，韓並沒有迷失自己。

31日韓國瑜的傾聽之旅到了桃園，陳學聖在政論節目上表示，他全程陪同，而陳學聖與韓國瑜提到桃園立委掛看板的事情，陳表示，黨部本來要求每個立委都要跟韓國瑜合掛，但是這個時候韓國瑜卻直說，「我們自己勢還沒有起來，不要為難人家」。這句話讓陳學聖認為，真的是說對了，最起碼韓國瑜不會去怪罪別人、韓國瑜沒有迷失，他知道自己勢沒有起來、自己現在要更努力。

陳學聖認為，如果韓國瑜一到桃園，就在問「學聖，為什麼我們在桃園都沒有看到合掛的看板」，那麼他覺得韓國瑜就完了；而韓國瑜沒有迷失，這個也是韓國瑜的魅力，苦民所苦，可以為其他人著想，更有助於國民黨內的團結。

(中時電子報)