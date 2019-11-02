美國史丹佛大學胡佛研究所今天在校方官網（美西時間1日）宣布，明年2月將公開蔣經國先生私人日記，這將是繼2006年胡佛檔案館公開蔣介石日記以來，另一件受到全球華人與國際學術界矚目的焦點。

胡佛檔案館藏蔣經國日記，始於1937年5月他從蘇聯返回中國起，止於1979年12月底，其中缺少1948年日記，1937至1940年以及1945至1949年份的日記為謄抄本，其餘為蔣經國親筆原件。

於美國纏訟多年的兩蔣日記案於今年夏天有突破性進展，在訴訟案各造努力協調下，史丹佛大學與台北國史館、蔣友梅女士與蔣孝嚴先生家屬達成公開蔣經國日記之重大協議之後，美國聖荷西聯邦法院於9月9日正式同意胡佛檔案館向全世界公開蔣經國日記複本，以利學術研究之推進。

至於目前仍在台北進行中的兩蔣日記歸屬權訴訟案，胡佛研究所將尊重台北法院最後判決結果，並於日後進行必要之協助。胡佛研究所表示，特別感謝國史館陳儀深館長、蔣友梅女士與蔣孝嚴先生，以及其他蔣經國先生家屬的支持與努力促成。

史丹佛大學胡佛研究所研究員、史丹佛大學胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭表示，蔣經國日記年份跨越1949年，涵蓋1930年代至1940年代大陸時期，他在贛南擔任行政專員的經歷、1945年抗戰結束前後他參與國民政府與蘇聯之間的交涉談判、戰後協助接收中國東北的艱鉅過程、以及國共內戰晚期政局動盪風雨飄搖之中，他追隨父親蔣介石的慘澹經驗，1949年國民政府遷台後，蔣經國開始主導國安、情報與軍隊政治工作，並經手歷練國防、外交等重要政務，1970年代起，他在行政院長與總統任內出掌國政後所面臨的各項內外艱鉅挑戰，日記裡都有詳細記載。

林孝庭表示，儘管日記作為史料參考依據有其相對主觀與侷限之處，然對於關注近代中國歷史演變、特別是1949年後台灣時期中華民國政經、外交與兩岸關係發展的廣大學者與民眾而言，其個人日記仍可提供大量珍貴訊息，讓吾人對許多重大議題得以窺探蔣經國內心思維與想法，甚至有可能顛覆吾人對過往歷史事件的認知與看法。

胡佛研究所將於12月17日舉辦蔣經國日記發佈會，除將邀請重量級學者討論蔣經國的政治生涯之外，還將展示部分日記原件內容。林孝庭表示，目前胡佛檔案館仍處於閉館狀態，預計2020年二月間重新對外開放，屆時歡迎各界人士前來閱讀日記。

(中時 )