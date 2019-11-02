國會政黨聯盟今日下午將於凱達格蘭大道舉辦黨慶活動，黨主席妙天親自到場之外，國民黨總統參選人韓國瑜也將出席，屆時妙天是否將再度力挺韓國瑜，值得關注。

9月底妙天曾公開表示總統選舉會支持韓國瑜，但10月底國會政黨聯盟推出區域立委參選人時，該黨秘書長高國慶被問到總統選舉是否仍將挺韓卻未給予明確回應，因此今日妙天是否仍將公開挺韓，值得觀察。

今日黨慶活動將於下午1點開始表演，3點起高國慶、妙天等國會政黨聯盟高層陸續上台致詞，韓國瑜預計將於4點半到場，活動將於5點結束。

(中時 )