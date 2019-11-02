國政盟今凱道黨慶 韓將與妙天同台 10:302019/11/02 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國會政黨聯盟區域立委參選人合照(記者季節攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國會政黨聯盟今日下午將於凱達格蘭大道舉辦黨慶活動，黨主席妙天親自到場之外，國民黨總統參選人韓國瑜也將出席，屆時妙天是否將再度力挺韓國瑜，值得關注。 9月底妙天曾公開表示總統選舉會支持韓國瑜，但10月底國會政黨聯盟推出區域立委參選人時，該黨秘書長高國慶被問到總統選舉是否仍將挺韓卻未給予明確回應，因此今日妙天是否仍將公開挺韓，值得觀察。 今日黨慶活動將於下午1點開始表演，3點起高國慶、妙天等國會政黨聯盟高層陸續上台致詞，韓國瑜預計將於4點半到場，活動將於5點結束。 (中時 ) #2020大選 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍營立委許毓仁：蔡英文民調到頂 但韓國瑜... 00:012019/10/29 政治 「白胖說」高招！名嘴：韓把蔡英文打回庶民 09:382019/10/30 政治 「黑韓教父」曝：韓表現出他「一定要當老大」的氣魄 11:172019/10/30 政治 補助交換生政見有感 未來事件交易所韓蔡差距拉近！ 13:312019/10/30 政治 李正皓：韓國瑜「白胖說」掌控聲量 牽著選戰節奏走 18:152019/10/30 政治 韓國瑜民調被嚴重低估？他分析後吐實情 09:492019/10/31 政治 韓國瑜甘泉寺參香：民進黨3年多來讓臺灣人過得好嗎？ 10:282019/11/01 政治 韓國瑜要追分趕秒 帶領台灣向前衝 11:282019/11/01 政治 醜化韓國瑜草根語言 綠營急了 04:102019/11/02 時論廣場 韓國瑜一席話 陳學聖：他還沒有迷失 10:182019/11/02 政治 政治熱門新聞 韓國瑜行程有玄機？網：穩贏了！ - 政治 韓真的會贏？年輕人講真話了！ - 政治 民進黨還不出手？原來小英在怕… - 政治 韓落跑？年輕人把1450嗆到無地自容 - 政治 呂連署過不了關？網：韓粉快急死 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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