老婦人因為迷路而在蘆竹交通分隊大門前徘徊，員警上前關心了解後，協助她返家。（蘆竹分局提供／甘嘉雯傳真）

一名老婦人因為迷路而在蘆竹交通分隊大門前徘徊，員警上前關心了解後，便駕車打算將他送返回家，只是老婦人未按戶籍地址居住，員警駕車繞了上南崁地區大半圈，好不容易才找到老婦人口中所謂的社區大門前「4根大石柱」，這才將他安全送回了家中。

蘆竹分局蘆竹交通分隊警員陳晏宗、林柏穎當時處理交通事故返回辦公室後沒多久，就見到這名老婦人步履蹣珊的在大門前徘徊，員警見他臉色蒼白，趕緊將他扶進辦公室內，原來老婦人迷途，也不知道已經在街上走了多久，所以才精疲力盡，來到分隊前想要向員警求助。

2名員警駕車依據老婦人僅存的記憶，先是在鄰近地區路名中有「南」的道路上，逐棟大樓指認，稍稍喚起老婦人的記憶後，才又依其口中的大橋研判，應該是在南崁溪的彼岸，直到南昌路上時，見到某社區大樓門前果然有老婦人所稱的「4根大石柱」，這才結束了「賞屋遊記」，隨後在社區警衛的協助下，員警終於能將他安全送返回家。

(中時 )