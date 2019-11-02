蔡英文總統2日台南輔選拜廟行程第1站來來到台南市安南區，參加「台17線海尾寮橋改建工程」完工啟用典禮。蔡英文致詞時讚揚台南市在市長黃偉哲帶領下，各項公共建設不斷的在完成，上任以來至今獲得6成5以上滿意度，代表他市政推動方向是正確的，獲得民眾肯定。

蔡英文表示，「前瞻基礎建設」治水方面台南市已爭取到補助80多億元，如再包含「易淹水地區水患治理計畫」及「流域綜合治理計畫」合計約330多億元，台南市的治水工程已經陸續發揮成效，淹水面積已經大幅減少。

蔡英文表示，治水是國家百年大計，不能等也不能怕困難，只要地方做好規畫，中央一定會全力配合。治水是持續性的工作，在中央與地方合作下，帶給民眾安心、安全、安居的環境。

對於海尾寮橋造型融入台江歷史文化，以代表台江意象鯨豚背脊造型設計，也獲得蔡英文讚賞。在剪綵儀式後，蔡英文在地方耆老陪同下參觀新橋，隨即繼續前往下一個輔選行程。

(中時 )