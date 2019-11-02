為2020台灣燈會暖身，台中市政府新聞局在台中公園打造「光影遊樂園」，10月31日點燈，展至11月10日。新聞局現場設置「彩繪花燈牆」，提供700個燈籠讓民眾自行彩繪，深受大小朋友喜愛，點燈當晚就索取一空；新聞局將於11/2起加碼3000個，歡迎到台中公園創造專屬自己的燈籠！

新聞局表示，自今天起加碼的彩繪燈籠在台中公園發放，活動期間，平日下午5時30分開始發放，每日限量200個；假日下午3時開始發放，每日限量500個，索完為止，燈籠畫完還可以帶回家紀念！

「光影遊樂園」規畫有大地彩燈。（台中市政府新聞局提供／陳世宗台中傳真）

除了有趣的彩繪燈籠外，台中市的吉祥物「石虎家族與歐米馬」活動期間，每周六日的下午3至5點，將到場與粉絲見面；五、六、日晚間7點，則有文化局協助安排街頭藝人表演。此外，民眾拍下現場美照私訊「漾台中」粉專，小編將彙整上傳至活動相簿，按讚數最高者，可得平板電腦1台，第2至5名也有賣場禮券，詳情請上「漾台中」粉專（https：／／zh-tw.facebook.com／GLAT.Taichung／）查詢。

新聞局2日起加碼3000個燈籠，讓民眾創造專屬自己的燈籠。（台中市政府新聞局提供／陳世宗台中傳真）

新聞局強調，「光影遊樂園」規畫大地彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，整個樂園五光十色，漂亮又浪漫，其中大地彩燈規劃互動區，空中及地板佈置大小不一、自動變換色彩的光球，地板的彩球還能讓小朋友玩耍，好拍又好玩；湖畔水燈在湖面點綴不同顏色的光球，夜晚倒映在湖面上，呈現奇幻美感；彩繪花燈牆則掛上學生、民眾自己繪製的燈籠，展現不同創意。

(中時 )