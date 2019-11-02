2020台灣燈會在台中！自108年12月21日於文心森林公園、109年2月8日於后里花博園區盛大登場。台中市政府教育局指出，2020全國花燈競賽辦法公告於該局網站及臉書，並自2日起開放報名；歡迎全國各級學校及機關團體師生、家長及民眾踴躍報名參加競賽。

台中市政府教育局長楊振昇說，2020全國花燈競賽組別有五組，分別為：親子組（國小、幼兒園）、國中組、高中職組、大專社會組、機關團體組，歡迎全國花燈高手共襄盛舉，發揮創意，挑戰自我，展現最有創意的作品，優渥獎金等您來拿喔！

2020台灣燈會-全國花燈競賽重要期程：報名作業：即日起至108年12月22日止；採網路報名（網址：http：／／2020lantern.tc.edu.tw）。上傳作品圖檔：即日起至109年1月12日止。作品收件：109年1月30、31日兩天。作品領回：109年2月24、25日兩天9時至15時。

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