華盛頓國民勇奪2019世界大賽冠軍，但是獎盃才剛到手兩天就被弄壞了。終結者杜立托(Sean Doolittle)報告獎盃已幾乎解體，這座閃閃發光的獎盃其實設計得並不堅固，外圍一根一根的小旗桿非常脆弱，加上球員興奮拿著到處跑，一下子就折了好幾根。
去年紅襪奪冠遊行，一位球迷的啤酒罐飛過砸壞獎盃，折斷了上面的旗桿。前年太空人老闆不小心讓獎盃從桌上摔落，弄彎了幾支小旗桿，被笑說「只好再拿一冠」。小熊隊2016年的歷史性獎盃亦未能倖免，慶祝時也折斷了好幾桿。還有球員拿去亂玩，杜立托說他們除了把獎盃放頭上當帽子戴(很重)，也試過裝食物和飲料來喝。
堂堂世界大賽的冠軍獎盃，每年必壞未免太誇張，大聯盟該考慮修改獎盃設計了。這座獎盃正式名稱為「聯盟主席獎盃」，有人建議他們可以仿效冰球NHL的史坦利盃，那可以說是北美體壇最令人滿足的特大獎盃。
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(中時電子報)
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