國民黨立委參選人洪秀柱競選總部成立，藍營天王韓國瑜、朱立倫、吳敦義都來站台。（莊曜聰攝）

現場人潮爆棚。（莊曜聰攝）

洪秀柱台南競選總部成立大會

2020總統大選，藍綠對決，就看今朝！總統蔡英文和前行政院長賴清德瑜台南合體，國民黨也展現團結氣勢，國民黨前後任主席朱立倫、吳敦義，今天將陪同總統參選人韓國瑜為柱柱姐競選總部成立同台又同框，營造藍營大團結。這場「蔡賴配」迎戰韓國瑜的超級星期六，已被藍綠基層解讀極有可能是2020總統大選的「起手式」。而韓朱目前已同框，現場氣氛十分熱烈。

洪秀柱代表國民黨參選台南市第六選區立委，她的競選總部上午成立，請來韓國瑜、黨主席吳敦義、朱立倫等人前來站台，活動還沒開始現場就湧入數千民眾，擠滿會場，藍營大咖中黨主席吳敦義最先到場，他致詞時喊出韓國瑜當選、南市立委6席全上、國會過半，下台時與剛到場的朱立倫擁抱致意後離去，韓國瑜則還未到場，2人並未碰到面。

朱立倫上台時則說，看到現場盛況，相信台南市不再像大家認為一樣，隨便派一個西瓜出來都會選的上，他呼籲不論是韓粉還是柱粉，從此刻開始都要變成中華民國粉。

韓國瑜在近10點半時到達現場，台下呼聲四起，他致詞時自嘲是「台灣最黑的男人」，每天打開媒體都能看到鋪天蓋地的抹黑，很感謝柱柱姐不怕，還邀請他同台助選。

韓國瑜說，他進行環島傾聽之旅已經半個月，在各地看到、聽到基層的辛苦，10月第一次到台南時，還有民眾反應「什麼時候才能不再淹水」，執政黨這樣的行政效率，內部派系不和等，台灣人已經多久沒有聽過「台灣錢，淹腳目」，台南市的鄉親不要再寵、再愛，要證明能用選票改變未來，明年大選就是翻轉的時刻。

洪秀柱說，其實她一度很掙扎不知道要不要請韓國瑜到場，因為不知道台下到底是洪粉還是柱粉，但只要大家都是支持中華民國就好，雖然一直有人質疑她為何到「綠油油」，但她絕不放棄，也不是來這裡玩玩、「沾醬油」，她無牽無掛，來到台南就投入選舉，帶著8屆立委、副院長、黨主席的資歷及經驗，目的就是要贏、翻轉，請支持者「安啦！」。

(中時電子報)