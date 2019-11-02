英國警方1日表示，10月貨車冷凍貨櫃內發現39具偷渡客屍體，全部死者都是越南人。越南官方今天表示，這是嚴重人道悲劇，強烈譴責人口販運行為，希望英國加快調查與嚴處。

英國艾塞克斯郡（Essex）23日發生冷凍貨櫃車命案，英國警方在貨櫃內發現39具屍體。英國當局起初懷疑死者全為中國偷渡客，後來傳出39名死者中有多名越南籍人士。

越南「民智報」新聞網站今天引述英媒報導，英國艾塞克斯郡警方1日發表聲明說，上個月貨車冷凍貨櫃內發現的39具偷渡客屍體，據信全部死者都是越南人。

艾塞克斯郡助理警察局長史密斯（Tim Smith）在聲明中說：「目前我們認為受害者都是越南人，正與越南政府保持聯繫。警方追查到部分遇難者的親屬，一些在越南和英國的家庭已和英國警方聯絡。」

報導說，英國警方仍與越南相關機構配合，以迅速展開指紋、DNA等方法辨識死者身分。

越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）今天發表聲明指出，這是一個嚴重的人道悲劇，「我們深感悲痛，向遇難者家屬表示最深切的哀悼，並希望他們能盡快度過這些巨大的傷痛和損失」。

黎氏秋恆表示，越南外交部先前已指示領事局與越南駐英國大使館和英國有關機構配合，提供相關資訊以協助查明遇難者國籍，設立接收相關訊息的專線等。越南駐英國大使館也將英國警方提供的遇難者識別檔案，移交給越南境內有關機構比對。

黎氏秋恆說，目前越南公安部與英國警方正在努力配合查明疑為越南籍遇難者的身分，並將迅速公布相關訊息。

黎氏秋恆強調，越南強烈譴責人口販運行為，將此視為嚴重罪犯且應受到適當懲處，越方呼籲區域與世界各國加強在預防與打擊人口販運方面的合作，不讓類似悲劇再次發生。

黎氏秋恆又說：「我們感謝英國政府與相關機構近期積極展開（死者）鑑定工作、向越南有關機構提供相關訊息與（死者）識別檔案及與越方密切配合，並予以高度肯定。我們希望英方盡快完成調查這一案件，嚴懲涉及此悲劇的肇事者。」

(中央社)