台灣便利商店林立，不少人網購後，選擇到住家附近的超商取貨付款。但若只取貨不付款的包裹，則需要出示證件才能領取，讓不少忘帶證件的人跑兩趟。日前PTT上有網友貼文分享，在小七如何沒帶身分證就取貨？讓不少網友看了直讚，太實用了！
日前PTT上有網友貼文表示，自己透過代購買東西，且已付款，因此是「單取貨不付款」的狀況，需要出示證件才能領取。不料，代購卻將原PO的名字打錯，讓他空手而歸，頭痛到行。原PO原本以為只能等商品寄回去，再拜託賣家寄回來。
不料，原PO的好友提供了一個神奇的方法。讓原PO能夠不用證件即可領取包裹。親身試驗過成功的原PO進一步分享，7-11如何沒帶身分證取貨的秘訣，「首先要下載 ibon 的 APP，然後註冊帳號，電話號碼必須跟買東西的電話一樣，之後打開 APP ，點選寄件，打開貨態查詢，之後輸入你的交貨便寄件代碼，按下查詢之後，就會出現一個條碼讓你憑條碼領貨」。
貼文曝光後，讓不少網友大讚，「推一個！很實用哦哦哦！學到很多！的方法！」、「太實用了！！」、「好實用！感謝！」、「實用推」。
文章來源：PTT
(中時電子報)
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