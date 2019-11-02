2020台灣燈會客家主題燈區「漫遊客家庄」將設置於后里主展區，跳脫傳統花燈框架，運用新媒材結合科技燈光，展現和平、東勢、新社、石岡、豐原等5個客家重點發展區域特色；包含藍染技藝、新丁粄米食文化等，自2020年2月8日至2月23日展出，歡迎民眾屆時到場感受台中客家全新面貌。

市府客家事務委員會表示，竹編製品在客家人的日常生活隨處可見，不僅是傳承百年的技藝，更已逐漸蛻變為工藝。這次「漫遊客家庄」主燈「手護客家」捨棄傳統花燈材料，以「竹編」打造花燈主體，結合科技燈光律動，呈現傳統客家女性沾滿藍染痕跡的雙手，象徵撐起一個家最強而有力的支柱，不僅表現客家藍染文化內涵，也傳達客家女性奉獻、堅毅且多元兼容的胸懷。

「漫遊客家庄」主燈「手護客家」捨棄傳統花燈材料，以「竹編」打造花燈主體，結合科技燈光律動，呈現傳統客家女性沾滿藍染痕跡的雙手。（台中市政府客家事務委員會提供／陳世宗台中傳真）

5座副燈則分別包括展現泰雅族南勢群部落與客家聚落，透過大甲溪串聯表現出相互共存人文景緻與特色工藝的和平燈區「縱橫原客」；將客家米食文化「新丁粄」結合科技燈光，藉客家古老習俗與現代燈光營造節慶氣氛的東勢燈區「新丁祈福」。

新社燈區「綺麗花都」則以「山櫻花」為主題，透過華麗的鉤織手法呈現繁花風情，搭配新社遠近馳名的香菇，重現新社花海美景；石岡燈區「漫遊時光吧」以藍染布料及燈光表現石岡水壩水流意象；豐原燈區「飲水思源」以大甲溪為設計發想，展現源源不絕、生機無限的精神。

「漫遊客家庄」客家燈區除了融入客家文化，更著重於新媒材、科技燈光運用。（台中市政府客家事務委員會提供／陳世宗台中傳真）

客委會強調，「漫遊客家庄」客家燈區除了融入客家文化，更著重於新媒材、科技燈光運用，包括體感燈控及浮空投影新技術，期盼在新舊交織下，刻劃出台中客家嶄新面貌。

(中時 )