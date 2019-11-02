近期大多投身在公益活動，睽違電視節目多年的歌手坣娜，日前在八大《就愛瘋音樂》多次積極邀約，並期待和老朋友黃小琥碰面的雙重因素下，難得點頭在螢幕前現身演唱〈奢求〉、〈一廂情願〉等經典歌曲。而當在節目中回首演藝之路時，坣娜竟自爆，「我並不是很愛唱歌的人。」讓主持人黃小琥、林俊逸十分驚訝。

坣娜透露自己並非因為喜歡唱歌而踏入歌壇，而是因緣際會在朋友的引薦下與當時的經紀公司接觸，一開始坣娜並沒有強烈的意願要和對方合作，卻因為父親嚴禁她和經紀公司簽約，反倒促成坣娜踏入歌壇，「父親覺得我還小，所以不准，但那次的不准，激發我心裡面的第一次反抗，我就跟父親說，我一定要簽約。」沒想到向來溫順乖巧的女兒居然會叛逆，這讓她父親很訝異，只好勉為其難的順從坣娜的想法，「我就這樣進入演藝圈，最終的目的其實是我可以賺錢養家，所以唱歌對我來講，一直是個工作。」

坣娜自曝沒有愛唱歌。（八大提供）

雖然演唱作品沒有非常多，但好歌聲深獲許多粉絲喜愛，而除了歌手身分，坣娜還曾跨足演戲，「我第一年我是歌手出身，確實做了歌手的事情，在秀場唱歌，但是我在同一年我就拍廣告，然後拍電影拍連續劇，大概拍了一部戲之後，我再錄第二張專輯，我覺得自己對於歌的想法不一樣，所以我從第二張專輯，我都是在想十首歌就是十部電影，以這樣子來唱歌。」坣娜也分享去新加坡錄第二張專輯時，還在工作人員的安排下，與當時同公司的黃小琥初次見面，相對於坣娜的印象深刻，黃小琥則一時沒有這段回憶的頭緒，讓主持搭檔林俊逸忍不住打趣。

(中時 )