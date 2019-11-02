雲林縣西螺媽祖太平媽遶境大會香2日登場，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲上午9點抵達西螺鎮福興宮，獻上大金牌感謝媽祖保佑，被問及與郭台銘是否還有聯絡，表示：「11月9日會與他同台。」

柯文哲在福興宮向媽祖上香後，被問及來雲林是否是為了加強選情，他說是因今年隨大甲媽祖繞境，第3天晚上走到福興宮時已是身心俱疲，在此住宿休息後才恢復體力，所以特別來感謝太平媽。

對於台北市警局因太陽花運動遭判國家賠償，柯文哲指出，如果當初好好處理，應該兩邊都撤告，現在只能把這件事當成歷史事件結束掉。基層警察會不服氣是因為若國賠成立，便要追溯個人責任：「收到判決書再看看有沒有比較好的處理方法，若沒辦法就只有上訴」。

被問與郭台銘有沒有再連絡，柯文哲表示：「有啦，好像11月9日會與他同台」；至於來參拜媽祖要許什麼願望，柯則回答：「標準答案：風調雨順、國泰民安」。

(中時 )