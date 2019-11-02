搶攻ITF台北國際旅展與「雙11購物節」商機，海霸王國際企業集團旗下商務飯店品牌「城市商旅」、「德立莊」聯手餐飲品牌「海霸王」、「魅麗海中庭餐廳」、「打狗霸」、「甲天下」及「前鎮水產」，將於旅展期間推出美食通用券及住宿通用券，每張1,111元起，標榜一券在手即可任選一集團品牌優惠組合。

海霸王企業集團並自即日起至11月21日止舉辦「線上旅展」，欲搶好康、搶優惠的民眾除了在海霸王官網上可購買票券，也可加入海霸王官方LINE帳號，直接在LINE上購買票券，沒時間出門的美食控們滑開手機一樣能搶到好康優惠。

「2019ITF 台北國際旅展」於11月8日至11月11日在南港展覽館盛大舉行，海霸王企業集團於四樓攤位編號N1606準備各式超值優惠美食通用券與住宿通用券，強調本檔是全年最優惠，並以「要搶要快」以廣招徠。

由於今年旅展期間剛好適逢「1111」，海霸王集團特別推出三項優惠商品天天限時限量販售，其中「台北平日雙人住宿券(不含早餐)」可選住城市商旅北門館、站前館及今年甫開幕的桃園車站館，高雄平日雙人住宿券(不含早餐)可選住城市商旅駁二館及真愛館，住宿券於平日指定房型入住，旺日入住或更換房型只要補差價即。

「甲天下-六人合菜套餐優惠餐券」不限平假日皆可使用，通通只要1111元，每日11:00(11/8為13:00)開賣，限30名消費者購買，每人每品項限購一張。

由建築大師李天鐸與設計大師吳宗岳共同打造現代簡約的「德立莊」博愛館，特別推出「平日雙人一泊二食住宿券」，入住市景雙人房，含兩客早餐及打狗霸火鍋吃到飽，每人只要1111元，美景、美食、住宿一次到位，只有限量20份。

每年下殺折扣從不手軟的海霸王集團，今年依舊殺很大，海霸王熟客最愛的霸王券(面額500元)，今年擴大使用範圍，全集團所有餐飲品牌皆納入使用範圍，每套15張，展場限定優惠價6,000元(原價7,500元)，不限消費金額皆可抵用。

美食通用券則依照價格推出三款，「小資系通用券」單張1,280元，四間餐廳自由選，打狗霸-與龍共舞雙人套餐(原價1688元)、海霸王-懷念料理呷歡喜1500元(原價1650元)、甲天下-手路菜4人套餐(原價1892元)、前鎮水產食材抵用金$1500；精算系通用券單張2,380元，則有五間餐廳自由選，打狗霸-豪華海陸4人套餐(原價2988元)、海霸王-懷念料理呷青操2500元(原價2750元)、甲天下-8人套餐(原價3080元)、魅麗海中庭-4人排餐(原價2631元)、前鎮水產食材抵用金2800，購買一套十張再送餐飲抵用券500元4張，微奢系通用券單張3,280元，三間餐廳自由選。，海霸王-懷念料理呷未了3500元(原價3850元)、甲天下-10人套餐(原價3850元)、前鎮水產食材抵用金3500元。

海霸王表示，每款購買一套十張，霸氣再送餐飲抵用券500元2張或4張，優惠價後再打95折，現場除了票券販售，也額外在展場直接加碼推出「整點歡樂吧」活動，固定整點送好禮活動-骰子比大小，邀請民眾一起同樂，展場有得玩又有折扣，集便利性與超優折扣於一身，物超所值。

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