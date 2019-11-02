福泰飯店集團將於11/08~11/11台北國際旅展在台北南港展覽館4樓設攤（攤位編號：N1403），集結旗下各品牌聯合推出「福泰聯合住宿券」，全台8家飯店皆適用，「買十送一」每張只要1,818元起。

同時，現場使用LINE Pay Mini付款除了享高達3% LINE Points回饋，再送福泰獨家好禮。每日Happy hours時間-11點11分限時限量搶1,111元及下午3點搶購優惠住宿券好康，以及與桔子人拍照打卡贈送好禮活動，現場的朋友千萬不能錯過。此外，福泰的線上旅展並自即日起正式起跑開賣，並在官網線上獨家推出「福泰聯合住宿券」，消費者刷LINE Pay即可輕鬆付款，購買使用都easy。

福泰飯店集團表示，福泰吉祥物-「桔子人」也將首次於旅展粉墨登場，每日16:15至17:00與粉絲近距離同樂互動，還能和桔子人合照打卡上傳IG或加入LINE好友，直接換好禮。

「福泰聯合住宿券」可入住福泰飯店集團旗下三大品牌：福泰商務飯店、桔子商旅及礁溪山形閣；住宿券的多元使用方式，人人都可依指定住宿券張數入住想要預訂的飯店。現場刷台新銀行還能享6,000元的滿額贈禮好康。

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