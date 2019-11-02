車禍也造成黃男駕駛的右前輪上方板金受損。（台中市第三分局交通大隊提供／台中馮惠宜傳真）

台中54歲黃姓男子10月1日20時駕自小客由進德路往力行路方向行駛，到達精武路口時，因前方車輛突然停下來，他繼續直行要通過路口，前車竟又突然右切，造成兩車發生相撞，前車36歲謝姓駕駛下車就要求修車賠償，黃男

立即上車將車開走，謝男只好向警方報案，黃男到案後稱，他自認錯在對方才駛離，警方也在訊後依肇逃函送。

這起車禍發生在10月1日20時，台中市警局第三分局交通大隊分隊長蔡興邦指出，該案是前車駕駛謝男報案，經調閱監視錄影帶發現是黃男自認肇責不在他，加上發生事故後對方一卜車就求償不合理。

蔡興邦表示：「黃姓駕駛因故與車輛發生肇事，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。本次肇事雖無人受傷，黃姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發」。

(中時 )