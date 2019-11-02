「飆風玫瑰」羅斯2日穿上活塞球衣，回到自己故鄉芝加哥面對老東家公牛，才一替補上場，就被全場公牛球迷狂喊MVP，似乎非常迫切想看羅斯重返公牛效力，不過場上勝負仍很重要，因為公牛最後以112比106擊退羅斯領軍的活塞。

以2008年選秀狀元之姿加盟公牛的羅斯，更在2011年以史上最年輕年紀拿下年度MVP獎項，可惜隨後被公牛交易到尼克，輾轉待過騎士、灰狼與活塞，上季更在灰狼重新找回過人身手，今年夏天跳槽活塞，且成活塞隊上最佳第六人。

羅斯光在上半場，就拿15分、5助攻，最後拿下23分、7助攻與3抄截，表現依舊全面，可惜公牛靠著拉文26分，以及波特22分、溫戴爾卡特16分11籃板，有驚無險把主場勝利留下，不過羅斯也跟公牛提前透露自己想回公牛的心情。

「有誰不希望自己退休之後，球衣可以高掛在喬丹等人球衣旁邊呢？我想我會很樂意看到這件事發生，但這並非由我做主，」羅斯說，「我是這座城市的產物，從某些方面，我是風城之子，在這裡每個人都把我當作他們家庭的一份子。」

(中時電子報)