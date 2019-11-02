網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨總統參選人韓國瑜桃園傾聽之旅最終場，昨在桃園舉辦，有韓黑看到現場滿滿人潮，不禁嚇呆，直喊真是太沒天理了！

網友huanglove於批踢踢發文表示，「昨天韓國瑜桃園的最後造勢照片一出來，我真是覺得真沒天理，韓國瑜唬爛、亂開支票、跳票、遲到...種種不煩勝舉的自爆行為！這樣的人有人支持我不意外，但問題是怎麼還會有那麼多人去他場子支持他呀？真是太沒天理了，想到這樣的人居然可以當總統，我就覺得超不爽！好啦，我知道大家一定又要告訴我說：莫忘世上蠢人多了！雖然我也是其中之一，但這次真無法想像這世上居然有人蠢的程度跟我有的比呀」！

底下網友也表示，「每場都爆滿，只有昨天，你以為蔡英文喔」、「可是問題是他最近自爆程度更誇張呀！這樣的情況下..居然還是爆滿太扯了」、「你知道他的支持者根本不在乎他自爆嗎」、「他支持者都是信徒！自爆=你黑韓=你越黑我越挺」！

(中時電子報)